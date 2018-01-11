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Трамп разыгрывает в лотерею два билета на вечеринку в честь годовщины своей инаугурации
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    Трамп разыгрывает в лотерею два билета на вечеринку в честь годовщины своей инаугурации

    5:03  11 Января 2018  /обновлено: 5:03  11 Января 2018
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    Трамп разыгрывает в лотерею два билета на вечеринку в честь годовщины своей инаугурации

    Вашингтон, 11 января. Президент США Дональд Трамп разыгрывает в лотерею возможность участвовать в ужине по случаю годовщины его инаугурации. Об этом сообщает сайт главы Белого дома.

    Розыгрыш состоялся в минувшую среду. По его итогам будут определены два «замечательных американца», которых пригласят в виллу-дворец Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида на вечеринку по случаю годовщины инаугурации.

    Лотерея проводится среди пожертвовавших деньги на политическую деятельность Трампа сторонников. Минимальная сума пожертвования составляет три доллара, максимальная суммы ограничена законом и достигает 2,7 тысячи долларов.

    Напомним, церемония вступления Дональда Трампа в должность президента США состоялась 20 января 2017 года.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #трамп
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