NI рассказал о попытке США создать конкурента российскому «Спрут-СД»

Вашингтон, 11 января. США намерены создать легкую и мобильную бронированную машину для огневой поддержки MPF, которая должна стать конкурентом российской противотанковой пушке «Спрут-СД». Об этом сообщает National Interest.

По данным издания, MPF необходима для прикрытия мобильной пехоты в случае наступления в условиях пересеченной местности. По словам замначальника штаба американских Сухопутных войск Рики Смита, при создании машины разработчики будут стремиться к оптимальному сочетанию мобильности, огневой мощи и живучести. Американские военные отмечают, что по последнему параметру MPF превзойдет основного конкурента — российскую самоходную противотанковую пушку «Спрут-СД».

Контракты на разработку прототипов машины могут быть заключены уже в 2019 году, отмечает издание. Первые образцы MPF появятся в течение еще 14 месяцев.