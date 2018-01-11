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NI рассказал о попытке США создать конкурента российскому «Спрут-СД»
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    NI рассказал о попытке США создать конкурента российскому «Спрут-СД»

    4:41  11 Января 2018  /обновлено: 4:41  11 Января 2018
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    NI рассказал о попытке США создать конкурента российскому «Спрут-СД»

    Вашингтон, 11 января. США намерены создать легкую и мобильную бронированную машину для огневой поддержки MPF, которая должна стать конкурентом российской противотанковой пушке «Спрут-СД». Об этом сообщает National Interest.

    По данным издания, MPF необходима для прикрытия мобильной пехоты в случае наступления в условиях пересеченной местности. По словам замначальника штаба американских Сухопутных войск Рики Смита, при создании машины разработчики будут стремиться к оптимальному сочетанию мобильности, огневой мощи и живучести. Американские военные отмечают, что по последнему параметру MPF превзойдет основного конкурента — российскую самоходную противотанковую пушку «Спрут-СД».

    Контракты на разработку прототипов машины могут быть заключены уже в 2019 году, отмечает издание. Первые образцы MPF появятся в течение еще 14 месяцев.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #разработка #спрут
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