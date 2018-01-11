В России может вдвое вырасти акциз на винные напитки

Москва, 11 января. В России могут увеличить акцизы на винные напитки до 36 рублей за литр. Об этом со ссылкой на подготовленные Минсельхозом поправки в Налоговый кодекс сообщают «Известия».

По данным издания, в случае принятия поправок акцизы на винные напитки будут повышены до 36 рублей за литр (в настоящий момент размер акциза — 18 рублей за литр). В ведомстве считают, что повышение акциза приведет к значительному росту цен на винные напитки и к постепенному сокращению доли подобной продукции на рынке.

В Ассоциации производителей игристых вин подсчитали, что при увеличении акциза с 13 до 36 рублей за литр себестоимость и конечная цена винных напитков увеличится почти на 20 рублей за бутылку.

Законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс будет направлен на согласование в Минфин весной 2018 года.