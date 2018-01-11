Полиция Германии остановила конвой с американскими гаубицами

Берлин, 11 января. Дорожная полиция Германии остановила на востоке страны конвой с американскими самоходными гаубицами М109 из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает Bild.

Гаубицы по заказу США перевозила в Германию польская транспортная компания. В федеральной земле Саксония у города Баутцен дорожная полиция остановила 10 фур с М109 и направила их на стоянку.

По данным издания, водители не имели транспортных документов для провоза самоходных орудий по территории страны. Кроме того, груз не соответствовал разрешенным габаритам и был слишком тяжелым — контрольное взвешивание показало перегруз каждой фуры на 16 тонн.

Среди прочих нарушений полицейские указали несоблюдение режима труда и отдыха некоторыми водителями и отсутствие машины сопровождения.

Колонна сможет продолжить движение только после того, как будут устранены все нарушения. Компании перевозчику придется выплатить штраф.