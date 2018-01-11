Правозащитники призвали МИД Латвии запретить марш бывших эсэсовцев в Риге

Рига, 11 января. Латвийские активисты обратились в МИД Латвии с требованием запретить ежегодный марш бывших легионеров «Ваффен СС», в случае отказа общественники намерены организовать протестные акции. Об этом сообщают «Известия».

Активисты направили в адрес главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича письмо, в котором потребовали запретить намеченное на 16 марта шествие бывших эсэсовцев. Послание подписали «Латвийская социал-демократическая рабочая партия», партия «За независимую Латвию» и «Объединение против нацизма».

Активисты отметили, что проводящийся с 1994 года марш бывших легионеров «Ваффен СС» портит репутацию Латвию и превращает страну в место возрождения нацисткой идеологии.

«Мы хотим, чтобы Эдгар Ринкевич официально осудил шествие и потребовал от рижского самоуправления запретить акции. Ведь именно внешнеполитическое ведомство отвечает за то, каким образом международное сообщество будет в дальнейшем воспринимать Латвию», — цитируют лидера партии «За независимую Латвию» Юрия Журавлева «Известия».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что латвийский Сейм принял закон о введении статуса участника Второй мировой войны. Статус присваивается воевавшим в регулярных боевых частях против и за фашистскую Германию гражданам Латвии.