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Общество
Социологи отметили укрепление семейных ценностей в России
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    Социологи отметили укрепление семейных ценностей в России

    3:14  11 Января 2018  /обновлено: 3:14  11 Января 2018
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    Социологи отметили укрепление семейных ценностей в России

    Москва, 11 января. В России за 20 лет втрое увеличилась доля осуждающих аборты граждан, и значительно выросло осуждение супружеской неверности. Об этом со ссылкой на данные опроса «Левады-центра» сообщают «Известия».

    По данным издания, в 2017 году против абортов высказались 35% респондентов, тогда как 20 лет назад показатель был почти в три раза ниже — 12%. Негативно (всегда и почти всегда предосудительно) к супружеской неверности относятся 68% респондентов, в 1998 году таких было 50%. Доля не одобряющих однополые отношения россиян возросла с 68% до 83%.

    Согласно опросу, более строгих взглядов придерживаются российские женщины. Об осуждении внебрачных связей заявили 77% участниц опроса и всего 57% респондентов мужского пола. Против оборотов выступают 37% опрошенных женщин и 31% мужчин, к однополым связям негативно относятся 83% женщин и 82% мужчин.

    Научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов в комментарии «Известиям» рассказал, что изменение отношения к абортам стало результатом государственной политики и просветительской работы РПЦ, а рост осуждения супружеских измен говорит об укреплении семейных ценностей.

    Напомним, ранее сайт RT сообщил, что в Общественной палате предложили предоставить врачам право отказываться по соображениям совести от проведения абортов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #аборты #соцопрос
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