Генералы Данфорд и Герасимов обсудили ситуацию в Сирии – Пентагон

Вашингтон, 11 января. В эту среду состоялся телефонный разговор между председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Джозефом Данфордом и его российским коллегой начальником Генерального штаба ВС России генералом Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Главной темой телефонного разговора стала ситуацию в Сирии.

«Разговор был посвящен вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию в Сирии», – отметили в Пентагоне.

За последний год Данфорд говорил с Герасимовым не мене десяти раз. Последний телефонный разговор состоялся 6 декабря.

В сообщении отмечается, что оба лидера осознают важность поддержания регулярной связи, чтобы не допускать просчетов, а также обеспечивать прозрачность в тех областях, где военные обеих стран действуют в непосредственной близости. Детали разговора пока не разглашаются ни одной из сторон.

Напомним, в сентябре 2015 года президент России Владимир Путин после просьбы сирийских властей распорядился начать антитеррористическую операцию в САР. После разгрома основных сил ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация) на территории Сирии, 11 декабря, Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии.

Сейчас на территории Сирии продолжают действовать военные базы РФ в городах Хмеймим и Тартус.

1 Организация запрещена на территории РФ.