На Балтике возродят легендарный «покрышкинский» авиаполк

Москва, 11 января. Минобороны возродит в Калининградской области 689-й гвардейский истребительный авиаполк (ГВИАП) и оснастит его модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3) и новейшими Су-35. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, часть создается для защиты Калининградской области. Авиация, в случае необходимости, сможет наносить точечные удары по водным и наземным целям противника. Также авиаполк будет решать в интересах Балтийского флота задачи противовоздушной обороны.

Легендарный 689-й ГВИАП прославился в годы Великой Отечественной войны, когда им командовал трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Возрожденный авиаполк разместят в аэропорту Чкаловск в Калининградской области.

По данным издания часть сформируют на основе входящей в состав 72-й авиабазы эскадрильи. Изначально авиаполк вооружат модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3), в перспективе часть получит эскадрилью новейших сверхманевренных Су-35.