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Путин: Валаамским монастырем может гордиться не только Церковь, но и вся страна
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    Путин: Валаамским монастырем может гордиться не только Церковь, но и вся страна

    2:46  11 Января 2018  /обновлено: 2:46  11 Января 2018
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    Путин: Валаамским монастырем может гордиться не только Церковь, но и вся страна

    Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин отметил, что Валаамский монастырь является предметом гордости не только Церкви, но и всей страны. Это следует из трейлера к фильму «Валаам», который был опубликован на сайте канала «Россия 1».

    Режиссер картины тележурналист Андрей Кондрашов ранее рассказал, что премьера фильма состоится уже в это воскресенье, 14 января на канале «Россия 1». В съемках картины принял участие президент России Владимир Путин.

    «Теперь это (Валаамский монастырь) то, чем может гордиться не только Церковь, но и страна в целом… В душе, в сердце русского человека это всегда было, есть, и уверен, навсегда останется», - сказал Путин.

    Валаамский монастырь является самым древним монастырем на севере России. Президент Владимир Путин посещает его регулярно.

    Напомним, что Кондрашов ранее был назначен пресс-секретарем предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #россия #валаам #кондрашов
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