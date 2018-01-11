Трамп ждет в Европе длительного «мира через силу»

Вашингтон, 11 января. Президент США Дональда Трамп заявил, что Вашингтон ждет в Европе «мира через силу», а не предсказанной генералом Неллером «большой войны». Об этом сообщает «Ридус».

Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг прокомментировал высказывание командующего Корпусом морской пехоты США Роберта Неллера о «большой войне» в Европе. Президент предположил, что генерал Неллер знает нечто, чего не знает он и подчеркнул, что не ожидает «большой войны» в Европе.

«Думаю, у нас будет мир через силу, длительный период мира», — заявил президент США.

Напомним, в конце декабря сайт RT сообщил, что генерал Неллер во время выступления перед дислоцированными в Норвегии морскими пехотинцами предупредил, что «грядет война». По словам военного, оперативное внимание Корпуса в будущем переключится с Ближнего Востока на Россию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Позже в Корпусе морской пехоты США объяснили высказывание командующего стремлением вдохновить военнослужащих.