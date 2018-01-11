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Госдума РФ защитит дольщиков от недостроя
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    Госдума РФ защитит дольщиков от недостроя

    2:20  11 Января 2018  /обновлено: 2:20  11 Января 2018
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    Госдума РФ защитит дольщиков от недостроя

    Москва, 11 января. Госдума начала работу над модернизацией правил долевого строительства в России. Новые правила сделают покупку квартиры на начальном этапе строительстве максимально безопасной.

    Благодаря нововведениям, финансовое состояние застройщиков и их деятельность будут контролировать как надзорные органы, так и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Последний получит право инициировать приостановление регистрации новых договоров долевого участия (ДДУ) по проблемным объектам.

    Как рассказал глава думского комитета Николай Николаев, новый законопроект Госдумы позволит сделать  систему долевого строительства понятной и прозрачной.

    «Мы начинаем переход от модели, когда деньги граждан аккумулируются застройщиком, к модели, когда они будут поступать на специальные банковские счета, и покупка квартиры на начальном этапе строительства будет так же безопасна, как банковский депозит», – приводит его слова газета «Известия».

    Он напомнил, что действующая система создает около 50 тысяч обманутых дольщиков в год, но новый механизм должен будет свести эту цифру к нулю.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #госдума #дольщики #строительство
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