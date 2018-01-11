Эксперт: Переговоры КНДР и Южной Кореи – прелюдия к нормализации отношений

Москва, 11 января. Первая за последние два года встреча представителей Южной и Северной Кореи состоялась на границе двух государств. На ней обе стороны договорились об участии спортсменов КНДР на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, а также диалоге между военными.

Власти России и Китая приветствовали эту встречу, но в США и Японии к ней отнеслись настороженно. По мнению экспертов, данный шаг можно считать прелюдией к нормализации отношений между двумя государствами.

Одним из главных итого прошедшей встречи стала договоренность об отправке на Олимпийские игры в Пхенчхане северокорейской сборной. Кроме того, КНДР согласилась наладить диалог между военными Севера и Юга.

«То, что происходит сейчас, — это попытка вернуться к тому, что уже было между Севером и Югом, к тем хорошим временам, когда стороны сотрудничали и регулярно встречались, — приводят «Известия» слова руководителя Центра корейских исследований ИДВ РАН Александра Жебина.

Эксперт отметил, что сотрудничество с Южной Кореей является наиболее разумным путем взаимодействия Пхеньяна с Сеулом.

Напомним, российский президент Владимир Путин неоднократно высказывался по корейской проблеме. По его словам, ракетные и ядерные испытания со стороны Северной Кореи носят провокационный характер, однако российский лидер убежден, что нагнетание военной риторики в данной ситуации является губительным. Президент РФ убежден, что все стороны должны проявлять сдержанность и искать мирное решение кризиса.