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Эксперт: Переговоры КНДР и Южной Кореи – прелюдия к нормализации отношений
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    Эксперт: Переговоры КНДР и Южной Кореи – прелюдия к нормализации отношений

    2:02  11 Января 2018  /обновлено: 2:03  11 Января 2018
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    Эксперт: Переговоры КНДР и Республики Кореи – прелюдия к нормализации отношений

    Москва, 11 января. Первая за последние два года встреча представителей Южной и Северной Кореи состоялась на границе двух государств. На ней обе стороны договорились об участии спортсменов КНДР на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, а также диалоге между военными.

    Власти России и Китая приветствовали эту встречу, но в США и Японии к ней отнеслись настороженно. По мнению экспертов, данный шаг можно считать прелюдией к нормализации отношений между двумя государствами.

    Одним из главных итого прошедшей встречи стала договоренность об отправке на Олимпийские игры в Пхенчхане северокорейской сборной. Кроме того, КНДР согласилась наладить диалог между военными Севера и Юга.

    «То, что происходит сейчас, — это попытка вернуться к тому, что уже было между Севером и Югом, к тем хорошим временам, когда стороны сотрудничали и регулярно встречались, — приводят «Известия» слова руководителя Центра корейских исследований ИДВ РАН Александра Жебина.

    Эксперт отметил, что сотрудничество с Южной Кореей является наиболее разумным путем взаимодействия Пхеньяна с Сеулом.

    Напомним, российский президент Владимир Путин неоднократно высказывался по корейской проблеме. По его словам, ракетные и ядерные испытания со стороны Северной Кореи носят провокационный характер, однако российский лидер убежден, что нагнетание военной риторики в данной ситуации является губительным. Президент РФ убежден, что все стороны должны проявлять сдержанность и искать мирное решение кризиса.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #кндр #переговоры #северная корея #южная корея #пхенчхан
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