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Экономисты рассказали о судьбе рубля в первые месяцы года
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    Экономисты рассказали о судьбе рубля в первые месяцы года

    2:02  11 Января 2018  /обновлено: 2:02  11 Января 2018
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    Экономисты рассказали о судьбе рубля в первые месяцы года

    Москва, 11 января. Рубль в начале года продолжает укрепляться на фоне растущих цен на нефть. По прогнозам экспертов, черное золото будет дорожать как минимум до конца первого квартала, оказывая поддержку рублю.

    С середины ноября 2017 года биржевой курс рубля к доллару вырос примерно на 5%. Доллар упал за это время с 60,92 рубля до 56,89 рубля.

    В пользу рубля играет в основном рост нефтяных цен, отмечают экономисты, опрошенные «Известиями». Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла к середине дня 10 января максимальной отметки с мая 2015 года.

    Экономисты отмечают, что, несмотря на ослабление связи между нефтью и рублем, цена барреля черного золота останется основным фактором, влияющим на российскую валюту.

    В частности, директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова отметила, что «мощную поддержку рублю в ближайшее время будет также давать календарный фактор I квартала, когда традиционно невелик импорт». 

    Экономисты рассказали о судьбе рубля в первые месяцы года

    Укреплению рубля способствуют общие позитивные настроения в отношении валют развивающихся стран. Оно может сохраняться в ближайшие месяцы, рассказали в Нордеа банке. Однако там оценивают потенциал для дальнейшего укрепления как довольно ограниченный.

    Шилова прогнозирует, что курс рубля будет колебаться в пределах 56–58 рублей за доллар в I квартале этого года, ближе к нижней границе в январе-феврале.

    Автор: Олеся Волкова
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    #нефть #доллар #рубль #курсвалют
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