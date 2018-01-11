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В городах-участниках ЧМ-2018 появятся временные приюты для бродячих собак
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    В городах-участниках ЧМ-2018 появятся временные приюты для бродячих собак

    1:42  11 Января 2018  /обновлено: 1:42  11 Января 2018
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    В городах-участниках ЧМ-2018 появятся временные приюты для бродячих собак

    Москва, 11 января. Правительство поручило регионам, принимающим чемпионат мира по футболу 2018 года, организовать временные приюты для бездомных животных.

    Вице-премьер Виталий Мутко озвучил данные, согласно которым, в городах, принимающих ЧМ-2018, бродит около двух миллионов беспризорных животных. В минувшем году власти стали получать тревожные сигналы от граждан, обеспокоенных агрессивными сворами собак. Зоозащитники же жаловались на то, что в этих городах производится массовый отстрел бродячих животных. 

    Как сообщил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, было подготовлено обращение к министру спорта Павлу Колобкову по данному вопросу.

    В городах-участниках ЧМ-2018 появятся временные приюты для бродячих собак

    В письме парламентарии призывали к применению гуманных методов решения проблемы бездомных животных. Речь шла о создании временных приютов, прививках и стерилизации питомцев и поиске для них новых хозяев.

    Городам-организаторам было поручено при решении проблемы избегать мер, которые могут быть расценены как жестокое обращение с животными. В число рекомендаций входит создание центров временного содержания и пунктов передержки животных, отловленных на территориях, прилегающих к стадионам, а также в местах проведения массовых мероприятий.

    Автор: Олеся Волкова
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    #собаки #чм-2018 #животные
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