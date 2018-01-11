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Эксперты объяснили россиянам, что нужно делать, чтобы не остаться без пенсии
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    Эксперты объяснили россиянам, что нужно делать, чтобы не остаться без пенсии

    1:40  11 Января 2018  /обновлено: 1:58  11 Января 2018
    559

    Эксперты объяснили россиянам, что нужно делать, чтобы не остаться без пенсии

    Москва, 11 января. Пенсионный фонд России сообщил о серии отказов в выплате страховой пенсии, подчеркнув, что рассчитывать на выплаты в будущем смогут не все. Причиной отказа в выплате стала нехватка пенсионных баллов.

    ПФР подчеркнул, что случаи отказа в начислении страховой части пенсии пока являются единичными. Их причиной является нехватка пенсионных баллов. 

    В российский пенсионной системе действуют два вида выплат: страховые и накопительные. Для расчета страховой пенсии используются баллы, введенные в России три года назад. Речь идет о том, что каждый год трудовой деятельности человека трансформируется в баллы, а схема начисления баллов рассчитывает по определенной формуле. Именно пенсионные баллы являются одни из основных факторов, которые влияют на размер будущей пенсии.

    Как пишет газета «Известия», необходимое число баллов с каждым годом увеличивается. В прошлом году для получения пенсии необходимо было набрать 9 баллов, а в нынешнем – уже 13,8. В 2025 году порог составит минимум 30 баллов. Кроме того, был увеличен до пятнадцати лет минимальный стаж, который до введения балльной системы составлял лишь пять лет.

    Другой немаловажный фактор, влияющий на размер будущей пенсии, — это оклад. 

    Напомним, что в октябре прошлого года российский президент Владимир Путин отдал поручения об индексации пенсий бывшим военнослужащим, а также приравненным к ним лиц с 1 января 2018 года.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #россия #пенсии #баллы
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