Путин во время визита в предвыборный штаб рассказал, что в жизни главное

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин во время открытия своего предвыборного штаба рассказал волонтерам, что самое главное в жизни — «доверие, которое человек вызывает в общении».

В среду состоялось открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Действующий глава государства в неформальной обстановке пообщался с сопредседателями штаба и волонтерами.

Как сообщают «Известия», когда встреча подходила к концу, волонтеры подарили Путину толстовку с логотипом предвыборного штаба «как память об этой предвыборной кампании».

«У вас добрые глаза, и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, — самое главное в жизни», — отметил президент, покидая штаб.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что многие члены инициативной группы по выдвижению Путина получили предложение работать в его избирательном штабе.

Владимир Путин. Биография.