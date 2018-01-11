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Путин во время визита в предвыборный штаб рассказал, что в жизни главное
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    Путин во время визита в предвыборный штаб рассказал, что в жизни главное

    1:22  11 Января 2018  /обновлено: 1:22  11 Января 2018
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    Путин во время визита в предвыборный штаб рассказал, что в жизни главное

    Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин во время открытия своего предвыборного штаба рассказал волонтерам, что самое главное в жизни — «доверие, которое человек вызывает в общении».

    В среду состоялось открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Действующий глава государства в неформальной обстановке пообщался с сопредседателями штаба и волонтерами.

    Как сообщают «Известия», когда встреча подходила к концу, волонтеры подарили Путину толстовку с логотипом предвыборного штаба «как память об этой предвыборной кампании».

    «У вас добрые глаза, и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, — самое главное в жизни», — отметил президент, покидая штаб.

    Путин во время визита в предвыборный штаб рассказал, что в жизни главное

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.

    Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что многие члены инициативной группы по выдвижению Путина получили предложение работать в его избирательном штабе.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #выборы-2018
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