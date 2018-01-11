Путин встретится с авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее»

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин проведет встречу со школьниками-авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин предложил тему для сочинения во время всероссийского открытого урока, который прошел 1 сентября в Ярославле. Российский президент предложил школьникам описать, какой они видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов. В конкурсе приняли участие почти два миллиона учащихся из 85 субъектов России, победителями были названы 35 работ.

Во время Всероссийского открытого урока школьники обсуждали с российским лидером проблемы искусственного интеллекта, перспективные технологии и покорение космоса. Путин призвал школьников как можно раньше определяться с будущей профессией, так как важными могут оказаться любые детали, которые необходимо изучить. Президент напомнил учащимся, что именно от них зависит будущее страны.