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Политика
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Украина
Операция «Нейтрализация»: «Правый сектор» призвал украинцев к насилию и нетерпимости
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    Операция «Нейтрализация»: «Правый сектор» призвал украинцев к насилию и нетерпимости

    11:16  11 Января 2018  /обновлено: 11:16  11 Января 2018
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    Операция «нейтрализация»: «Правый сектор» призвал украинцев к насилию и нетерпимости

    «Правый сектор»1 (запрещенная в России террористическая организация) призвал к физической расправе над людьми, чьи политические взгляды не милы украинским радикалам.

    Глава формирования Андрей Стемпицкий обратился к единомышленникам с предложением брать инициативу в свои руки, когда правоохранительные органы «бездействуют». Согласно его убедительным «статистическим данным», в 90% случаев именно так и происходит.

    В социальной сети Facebook «патриот» опубликовал пост следующего содержания:

    «Самый действенный вариант, который я предлагаю — если известно о сепарах или об их структуре или пророссийскую сволочь, надо сообщить официально СБУ. В случае их бездействия (а это 90%), их должны нейтрализовать неизвестные украинцы. То же самое и с титушками, наркоторговцами, насильниками, мажорами, на которых нет управы, и криминалом — местные подразделения самообороны, которые мы инициируем, должны решить кардинально вопрос после бездействия Национальной Полиции. Эти уроды несут опасность всем нам».

    Стемпицкий добавил, что его слова следует воспринимать как «призыв к насилию и нетерпимости».

    Операция «нейтрализация»: «Правый сектор» призвал украинцев к насилию и нетерпимости

    Спасибо, что уточнил. А то приняли бы за обычную рождественскую «поздравлялочку».

    Пока главный «правосек» с воинственным лицом стучал по клавиатуре, его коллеги-конкуренты-патриоты из организации «С14» отправились в Киево-Печерскую Лавру — одну из важнейших святынь Украины и всего православного мира.

    Повод для визита был самый веский. Согласно глубокому убеждению молодых людей, в Лавре засели «агенты российского ФСБ».

    Кто такие эти агенты и в чем проявилась их зловредная агентурная деятельность, осталось за кадром. Увы «ФСБ-шники» остались глухи к призывам националистов, ничем не выдавая свое присутствие в храме. Пришлось отдуваться священникам. Действовали по принципу команды КВН «Федор Двинятин»: «Раз вы мне хамите, то и я спою!»

    Когда патриотический запал иссяк, незваные гости разошлись по домам.

    Активисты «С14» анонсировали дальнейшие акции в Киево-Печерской Лавре.

    Об истинных мотивах агрессивных действий против главной православной святыни Украины высказаны различные суждения.

    Операция «нейтрализация»: «Правый сектор» призвал украинцев к насилию и нетерпимости

    На правом фланге многие видят в «С 14» борцов за справедливость против «комуняк» и «сепаров», когда «полицаи и сбу-шники морозятся».

    Но куда более веско звучит версия о делегировании полномочий радикальной группировке от Службы безопасности Украины. Незатейливый алгоритм националистов раскусил Юрий Ткачев.

    «Государство попросту хочет подвинуть церковь в ряде вопросов, среди которых основным, думаю, будет лояльность церкви на предстоящих выборах. По понятным причинам, вопрос надо решить именно в 2018 году. Схема стандартная: наезд  — торги  — сделка», — рассуждает журналист.

    Сами представители «С14» открыто признают факт своего взаимодействия с СБУ.

    Среди ответственных украинских политиков такое сотрудничество вызывает серьезное беспокойство.

    Операция «нейтрализация»: «Правый сектор» призвал украинцев к насилию и нетерпимости

    Лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук убежден, что действия «патриотов» направлены на еще больший раскол общества.

    Схожую позицию высказала и видный политик времен «тирании Януковича» Елена Лукаш. По ее убеждению, договориться о мире в религиозной войне не представляется возможным.

    Более осторожен в прогнозах на сей счет уже упомянутый Юрий Ткачев.

    «С одной стороны — при ее (православной церкви) весе и авторитете в обществе о чем-то договариваться с временщиками вроде бы как нелогично. С другой стороны, временщики здесь и сейчас локально способны создать церкви массу проблем — в первую очередь, материальных и институциональных. Так что эта ситуация — важный тест и для режима, и для церкви», — написал Ткачев Facebook.

    Следует отметить, что даже в очень специфических украинских реалиях православной церкви удалось проявить себя в роли эффективного миротворца.

    Обмен пленными между конфликтующими сторонами в Донбассе не в последнюю очередь стал возможен благодаря настойчивым усилиям УПЦ (МП). Хотя пиарились на этом событии совсем другие люди.

    Но это позерство мало кого обмануло.

    Православное сообщество остается одним из самых мощных оплотов «партии мира» на Украине.

    Операция «нейтрализация»: «Правый сектор» призвал украинцев к насилию и нетерпимости

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #правый сектор #радикалы #упц мп #с-14
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