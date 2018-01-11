Операция «нейтрализация»: «Правый сектор» призвал украинцев к насилию и нетерпимости

«Правый сектор»1 (запрещенная в России террористическая организация) призвал к физической расправе над людьми, чьи политические взгляды не милы украинским радикалам.

Глава формирования Андрей Стемпицкий обратился к единомышленникам с предложением брать инициативу в свои руки, когда правоохранительные органы «бездействуют». Согласно его убедительным «статистическим данным», в 90% случаев именно так и происходит.

Правый сектор призвал к расправам с «пророссийской сволочью»



Главарь Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Андрей Стемпицкий в Рождество вместе с поздравлениям призвал к «насилию и нетерпимости» к «пророссийской сволочи», о чем написал на https://t.co/x4MQJchiYx pic.twitter.com/xP73d1lupB — Paradox-24 (@infapunva1977) January 8, 2018

В социальной сети Facebook «патриот» опубликовал пост следующего содержания:

«Самый действенный вариант, который я предлагаю — если известно о сепарах или об их структуре или пророссийскую сволочь, надо сообщить официально СБУ. В случае их бездействия (а это 90%), их должны нейтрализовать неизвестные украинцы. То же самое и с титушками, наркоторговцами, насильниками, мажорами, на которых нет управы, и криминалом — местные подразделения самообороны, которые мы инициируем, должны решить кардинально вопрос после бездействия Национальной Полиции. Эти уроды несут опасность всем нам».

Стемпицкий добавил, что его слова следует воспринимать как «призыв к насилию и нетерпимости».

Спасибо, что уточнил. А то приняли бы за обычную рождественскую «поздравлялочку».

Ну и рожа...

Главарь банды ДУК "Правый сектор" Андрей Стемпицкий... pic.twitter.com/J8nzU23SYt — Северное сияние???? (@PakSanja) January 10, 2018

Пока главный «правосек» с воинственным лицом стучал по клавиатуре, его коллеги-конкуренты-патриоты из организации «С14» отправились в Киево-Печерскую Лавру — одну из важнейших святынь Украины и всего православного мира.

Повод для визита был самый веский. Согласно глубокому убеждению молодых людей, в Лавре засели «агенты российского ФСБ».

Патриоты заблокировали въезд во временно занимаемую ООО УПЦ ФСБ Печерскую Лавру.

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Кто такие эти агенты и в чем проявилась их зловредная агентурная деятельность, осталось за кадром. Увы «ФСБ-шники» остались глухи к призывам националистов, ничем не выдавая свое присутствие в храме. Пришлось отдуваться священникам. Действовали по принципу команды КВН «Федор Двинятин»: «Раз вы мне хамите, то и я спою!»

Когда патриотический запал иссяк, незваные гости разошлись по домам.

Украинские националисты разблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру https://t.co/sbrAlkjDIe pic.twitter.com/CzflzeIBAE — РИА Новости (@rianru) January 8, 2018

Активисты «С14» анонсировали дальнейшие акции в Киево-Печерской Лавре.

Украинские радикалы пригрозили новыми нападениями на Киево-Печерскую лавру:https://t.co/E65gtMOz8z

Фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС pic.twitter.com/5ZdMYSefzA — ТАСС (@tass_agency) January 9, 2018

Об истинных мотивах агрессивных действий против главной православной святыни Украины высказаны различные суждения.

На правом фланге многие видят в «С 14» борцов за справедливость против «комуняк» и «сепаров», когда «полицаи и сбу-шники морозятся».

за те, що комуняк і сепарів провчають, до них почали звертатися люди і сподіватися, як на останню інстанцію, у боротьбі за справедливість, за те, що поліцаї і сбу-шники морозяться, тому люди просять допомоги у С 14!!!???? — ZlaPetryuchka (@tpetryuk) November 16, 2017

Но куда более веско звучит версия о делегировании полномочий радикальной группировке от Службы безопасности Украины. Незатейливый алгоритм националистов раскусил Юрий Ткачев.

Юрий Ткачев: С 14 действует по плану СБУ: наезд-торги-сделка https://t.co/JY2ZOAb1Ie — Inform Buro (@informburo_dn) January 9, 2018

«Государство попросту хочет подвинуть церковь в ряде вопросов, среди которых основным, думаю, будет лояльность церкви на предстоящих выборах. По понятным причинам, вопрос надо решить именно в 2018 году. Схема стандартная: наезд — торги — сделка», — рассуждает журналист.

Сами представители «С14» открыто признают факт своего взаимодействия с СБУ.

Среди ответственных украинских политиков такое сотрудничество вызывает серьезное беспокойство.

Лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук убежден, что действия «патриотов» направлены на еще больший раскол общества.

Выходка праворадикалов из «С14», заблокировавших въезд в Киево-Печерскую лавру, осталась безнаказанной. Раскалывать общество, поднимая «церковный вопрос», излюбленная технология «партии войны». И в этом случае власть и радикалы как никогда едины. pic.twitter.com/4IM3gf33UE — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) January 9, 2018

Схожую позицию высказала и видный политик времен «тирании Януковича» Елена Лукаш. По ее убеждению, договориться о мире в религиозной войне не представляется возможным.

Лукаш об атаке на Лавру: в гражданской войне можно договориться о мире, в религиозной - нельзя



Плановая атака царька на «неправильную церковь» в самом разгаре. - управляемые нацисты - зависимые священники - благодарный поп и послушный приход Царьку каж https://t.co/TqSgigGLgb pic.twitter.com/Tp1sjxSo6k — ЛЭД Новости (@pravda24) January 10, 2018

Более осторожен в прогнозах на сей счет уже упомянутый Юрий Ткачев.

«С одной стороны — при ее (православной церкви) весе и авторитете в обществе о чем-то договариваться с временщиками вроде бы как нелогично. С другой стороны, временщики здесь и сейчас локально способны создать церкви массу проблем — в первую очередь, материальных и институциональных. Так что эта ситуация — важный тест и для режима, и для церкви», — написал Ткачев Facebook.

Следует отметить, что даже в очень специфических украинских реалиях православной церкви удалось проявить себя в роли эффективного миротворца.

Обмен пленными между конфликтующими сторонами в Донбассе не в последнюю очередь стал возможен благодаря настойчивым усилиям УПЦ (МП). Хотя пиарились на этом событии совсем другие люди.

Порошенко, обмен пленными, умудрился превратить в дешевый... https://t.co/umGw0vmjCW — Тамара Большакова (@bolshakovatamar) January 10, 2018

Но это позерство мало кого обмануло.

Православное сообщество остается одним из самых мощных оплотов «партии мира» на Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.