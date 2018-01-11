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Путин стал самым популярным иностранным политиком в Сербии
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    Путин стал самым популярным иностранным политиком в Сербии

    0:58  11 Января 2018  /обновлено: 0:58  11 Января 2018
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    Путин стал самым популярным иностранным политиком в Сербии

    Белград, 11 января. Президент России Владимир Путин остается самым популярным иностранным политиком в Сербии, симпатии к российскому лидеру здесь испытывают 80% граждан. Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup. 

    На втором месте по популярности после российского лидера оказался лидер КНР Си Цзиньпин. Свои симпатии к нему высказали 61% опрошенных. Третье место заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель (38%). 

    Около трети опрошенных выразили позитивное отношение к главе Белого дома Дональду Трампу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Замыкают рейтинг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ирана Хасан Роухани.

    Путин стал самым популярным иностранным политиком в Сербии

    Напомним, в России 28 марта 2018 года состоятся выборы президента страны. Ранее Путин заявил о намерении баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

    В среду Путин посетил свой избирательный штаб, где провел первое заседание с сопредседателями, а также познакомился с волонтерами, которые рассказали ему об иностранцах, выразивших желание поставить свои подписи в поддержку его кандидатуры.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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