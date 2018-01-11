Путин стал самым популярным иностранным политиком в Сербии

Белград, 11 января. Президент России Владимир Путин остается самым популярным иностранным политиком в Сербии, симпатии к российскому лидеру здесь испытывают 80% граждан. Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

На втором месте по популярности после российского лидера оказался лидер КНР Си Цзиньпин. Свои симпатии к нему высказали 61% опрошенных. Третье место заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель (38%).

Около трети опрошенных выразили позитивное отношение к главе Белого дома Дональду Трампу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Замыкают рейтинг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ирана Хасан Роухани.

Напомним, в России 28 марта 2018 года состоятся выборы президента страны. Ранее Путин заявил о намерении баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

В среду Путин посетил свой избирательный штаб, где провел первое заседание с сопредседателями, а также познакомился с волонтерами, которые рассказали ему об иностранцах, выразивших желание поставить свои подписи в поддержку его кандидатуры.

Владимир Путин. Биография.