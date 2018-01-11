Трамп: Думаю, что лучше сотрудничать с Россией

Вашингтон, 11 января. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором отметил, что поддерживает сотрудничество как с Россией, так и с другими странами.

«Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей», – сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

Трамп признал, что его политика едва ли может нравится российскому руководству.

«Я за огромную нефть и газ, и все прочее, за большое количество энергии. Путину это не может нравиться. Я за самую сильную армию, которая когда-либо была. Путину это не может нравиться», – признал Трамп.

Он добавил, что сотрудничество с другими странами – это всегда хорошо. Ранее Трамп отметил, что начавшийся диалог между двумя Кореями может стать началом для переговоров США и КНДР, пишет телеканал «360».

Напомним, что российский президент Владимир Путин в прошлом месяце рассказал, что может стать залогом российско-американского сотрудничества. В частности, он отметил, что если Белый дом во внешней политике будет исходить из здравого смысла, то двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном смогут улучшиться. Также он добавил, что Россия готова продолжать сотрудничество с США в космической сфере, в том числе и рамках совместных запусков на Марс.