Вашингтон, 11 января. Госдепартамент США разработал обновленные рекомендации для граждан, собирающихся совершить зарубежные поездки. Ведомство разделило все страны мира по уровням безопасности для поездок американцев. Россия включена в третью группу государств, визиты в которые «стоит пересмотреть».

Согласно данным американского внешнеполитического ведомства, в России американцам придется хуже, чем в других странах бывшего СССР, поэтому о поездке в эту страну стоит подумать. Среди основных рисков названы агрессивность и террористическая угроза. В «третью группу» также попали Турция, Пакистан, Чад, Нигерия и Нигер.

В страны «четвертой группы» (Афганистан, Ирак, Ливия, Иран, КНДР) американцам ездить вообще не рекомендуют.

Как сообщает «URA.RU», в Госдепе считают, что на Украине пребывание американских граждан комфортнее и безопаснее, чем в России. Там следует опасаться лишь преступности и возможных беспорядков.

Отметим, США неоднократно объявляли Россию главной угрозой мировой безопасности и демократии США в частности. Довольствуясь этими заявлениями, Штаты наращивают военную мощь. Ранее сообщалось, что председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Мэк Торнберри обсудил с главой объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе Кертисом Скапарротти идею «сдерживания» России в Европе на постоянной основе.

При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих заявлениях, что у России нет планов нападать на какие-либо страны. Российский лидер обращал внимание американских властей на то, что Москва готова к конструктивному диалогу и открыта для сотрудничества.