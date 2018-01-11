Госдеп США включил Россию в группу опасных для американских туристов стран
Вашингтон, 11 января. Госдепартамент США разработал обновленные рекомендации для граждан, собирающихся совершить зарубежные поездки. Ведомство разделило все страны мира по уровням безопасности для поездок американцев. Россия включена в третью группу государств, визиты в которые «стоит пересмотреть».
Согласно данным американского внешнеполитического ведомства, в России американцам придется хуже, чем в других странах бывшего СССР, поэтому о поездке в эту страну стоит подумать. Среди основных рисков названы агрессивность и террористическая угроза. В «третью группу» также попали Турция, Пакистан, Чад, Нигерия и Нигер.
В страны «четвертой группы» (Афганистан, Ирак, Ливия, Иран, КНДР) американцам ездить вообще не рекомендуют.
Как сообщает «URA.RU», в Госдепе считают, что на Украине пребывание американских граждан комфортнее и безопаснее, чем в России. Там следует опасаться лишь преступности и возможных беспорядков.
Отметим, США неоднократно объявляли Россию главной угрозой мировой безопасности и демократии США в частности. Довольствуясь этими заявлениями, Штаты наращивают военную мощь. Ранее сообщалось, что председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Мэк Торнберри обсудил с главой объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе Кертисом Скапарротти идею «сдерживания» России в Европе на постоянной основе.
При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих заявлениях, что у России нет планов нападать на какие-либо страны. Российский лидер обращал внимание американских властей на то, что Москва готова к конструктивному диалогу и открыта для сотрудничества.