Пролет МКС по диску Луны увидят москвичи в четверг

Москва, 11 января. В этот четверг москвичи смогут увидеть пролет Международной космической станции (МКС) вблизи дисков Луны, Юпитера и Марса. Об этом сообщает «Роскосмос».

«В 06:10:50 мск в некоторых регионах Московской области при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль будет виден транзит станции по диску Луны, а также Юпитер, Марс и галилеевы спутники Юпитера», — приводит RT сообщение Роскосмоса.

Ширина полоса транзита составит около 18 километров и пройдет по западу и югу области, сообщают «Аргументы и факты».

В агентстве рассказали, что МКС будет похожа на яркую звезду, быстро перемещающуюся по небосклону. Ее цвет будет варьироваться от белого до красновато-оранжевого. Космонавты на борту станции в этот момент увидят заход Солнца.