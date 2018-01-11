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Россия
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Экономика
Компания Дерипаски подала иск к Манафорту за мошенничество на 26 млн долларов
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    Компания Дерипаски подала иск к Манафорту за мошенничество на 26 млн долларов

    0:17  11 Января 2018  /обновлено: 0:17  11 Января 2018
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    Компания Дерипаски подала иск к Манафорту за мошенничество на 26 млн долларов

    Вашингтон, 11 января. Компания российского миллиардера Олега Дерипаски Surf Horizon подала иск против бывшего главы предвыборного штаба президента США Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса в суд Нью-Йорка из-за сделки вокруг украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable.

    Согласно тексту искового документа, Манафорт и Гейтс действовали в собственных корыстных интересах в ходе сделки по покупке Surf Horizon украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable.

    По данным авторов иска, Манафорт и Гейтс не смогли объяснить, как были потрачены инвестиции Surf Horizon в размере более 18,9 млн долларов, а также еще 7,5 млн долларов, выплаченные за обеспечение сделки. 

    В тексте подчеркивается, что Манафорт и Гейтс «мошенническим образом убедили Surf участвовать в капиталовложении на сумму 18 млн 938 тыс. 400 долларов для покупки Black Sea Cabel», когда реально провайдер стоил 17 млн 804 тыс. 160 долларов. 

    Как сообщает РИА Новости, Surf требует возмещения ущерба «за понесенные убытки от мошенничества ответчиков», а также возмещение убытков в размере 25 млн долларов.

    Компания Дерипаски подала иск к Манафорту за мошенничество на 26 млн долларов

    Напомним, в конце октября Манафорту были предъявлены обвинения в сокрытии от властей США лоббистской работы на Украине. Как сообщала «Газета.ру», полный перечень обвинений состоит из 12 статей, включая заговор против США.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #дерипаска #манафорт
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