Белый дом использует ситуацию с Ираном для демонстрации своих амбиций – эксперт

Москва, 10 января. Власти США могут использовать ситуацию вокруг Ирана, чтобы продемонстрировать свои амбиции, считает Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Он прокомментировал заявление МИД России о том, что возможный срыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе из-за США может негативно повлиять на ядерное нераспространение.

«Трамп никогда не скрывал своей антииранской направленности — и до прихода на президентский пост. Он упоминал, что прежние соглашения, принятые при Обаме, будут подвергаться ревизии. Это и курс США на явное возвращение к более союзническим отношениям с Израилем. Учитывая остроту отношений между Ираном и Израилем, Трамп уже продемонстрировал два серьёзных антииранских вектора», — приводит слова эксперт RT.

Он отметил, что Белый дом не сумел своевременно урегулировать проблему на корейском полуострове, поэтому Иран может стать объектом демонстрации американских амбиций.

Напомним, что президент России Владимир Путин 1 ноября прошлого года посетил с официальным визитом Тегеран, где обсудил вопросы региональной безопасности и ядерной программы Ирана с главами Ирана Хасаном Рухани и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в ходе этой встречи были достигнуты важные договоренности в сфере торгово-экономического сотрудничества.