Названа дата и место прощания с композитором Шаинским

Москва, 10 января. Гражданская панихида по композитору Владимиру Шаинскому, скончавшемуся в США на 93-м году жизни, предварительно назначена на 16 января, сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский.

По словам Вячеслава Шаинского, есть предварительная договоренность о прощании, которое должно состоятся 16 января. Предполагается, что церемония прощания пройдет в Центральном Доме литераторов в Москве. Похороны должны состоятся в этот же день.

Сын погибшего композитора добавил в интервью ТАСС, что точная дата будет зависеть от сроков оформления необходимых документов в США.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря в США в одной из больниц после очередной операции. Как сообщала «Газета.ру», композитор длительное время страдал от рака желудка.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что уход из жизни композитора Владимира Шаинского стал большой утратой для российской культуры.