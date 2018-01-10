Названы самые безопасные автомобили 2017 года

Брюссель, 10 января. Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей (Euro NCAP) составил рейтинг самых безопасных автомобилей 2017 года по результатам проведенных испытаний.

В краш-тесте участвовали 70 как новых, так и рестайлинговых моделей, после чего были названы победители в каждой из шести номинаций.

Самым безопасным представительским автомобилем 2017 года стал Volkswagen Arteon. Победу в категории «Большой кроссовер» одержал Volvo XC60. Лидером в номинации «Компакт-кроссовер» стал самый маленький представитель SUV-сегмента в линейке марки Volkswagen, ишет Ura.ru.

Победу в категории «Малый автомобиль» присудили Volkswagen Polo, а самым безопасным компактным семейным автомобиль стал Opel Crossland X. » Subaru XV/Impreza стала единственным представителем неевропейских марок автомобилей, одержавшим победу – этот автомобиль стал лидером в номинации «Малый семейный автомобиль».