Европейских денег на Украине больше не будет, Киеву может грозить дефолт – аналитик

Киев, 10 января. Евросоюз прекратит выделение траншей макроэкономической помощи Украине, заявил директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, выступая на пресс-конференции в Киеве.

«Европейских денег в Украине больше не будет. Скорее всего, не будет и траншей МВФ. Я не представляю себе такого кризисного ухудшения ситуации в Украине, которое бы заставило Еврокомиссию принять решение вопреки всем утвержденными им решениям и директивам. Они формально не имеют права этого сделать. Их разорвет своя же оппозиция», – заявил Толстов.

Он напомнил, что условия, на которых Украине выделяется макроэкономическая помощь, были официально закреплены решениями как Совета ЕС, так и Европейского совета. Следовательно, отметил Толстов, Киев не стоит ждать новых траншей в рамках кредитов макроэкономической помощи. Эксперт подчеркнул, что рассчитывать на экономическую поддержку со стороны США при Трампе Украине тоже не стоит, так как еврооблигации под гарантии казначейства США прекратились с уходом Барака Обамы с поста президента.

По мнению аналитика, отсутствие внешней финансовой помощи может привести к дефолту в украинской экономике по аргентинскому сценарию.