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Россия
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Каждый из сопредседателей штаба Путина делом заработал авторитет в своей отрасли — эксперт
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    Каждый из сопредседателей штаба Путина делом заработал авторитет в своей отрасли — эксперт

    23:32  10 Января 2018  /обновлено: 23:32  10 Января 2018
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    Каждый из сопредседателей штаба Путина делом заработал авторитет в своей отрасли — эксперт

    Москва, 10 января. Каждый из трех сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина олицетворяет прорыв и большой шаг вперед в своей отрасли. Такое мнение выразила директор Автономной некоммерческой организации «Научно- исследовательский центр «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

    Ранее стало известно, что сопредседателями предвыборного штаба Путина стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

    По словам Курбангалеевой, Шмелева, Румянцев и Когогин «олицетворяют прорыв, безусловное достижение и большой шаг вперед в российском образовании, медицине и промышленности».

    В интервью ТАСС она подчеркнула, что каждый из трех сопредседателей является «профессионалом высокой пробы, доказавшим свою состоятельность и делом заработавший авторитет в своей отрасли». 

    Каждый из сопредседателей штаба Путина делом заработал авторитет в своей отрасли — эксперт

    Выборы президента России состоятся  18 марта 2018 года. Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Ранее Шмелева сообщила, что за шесть дней собрана почти половина подписей, нужных для регистрации российского лидера кандидатом в президенты.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #румянцев #выборы-2018 #шмелева #когогин
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