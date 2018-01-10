Москва, 10 января. Каждый из трех сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина олицетворяет прорыв и большой шаг вперед в своей отрасли. Такое мнение выразила директор Автономной некоммерческой организации «Научно- исследовательский центр «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

Ранее стало известно, что сопредседателями предвыборного штаба Путина стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

По словам Курбангалеевой, Шмелева, Румянцев и Когогин «олицетворяют прорыв, безусловное достижение и большой шаг вперед в российском образовании, медицине и промышленности».

В интервью ТАСС она подчеркнула, что каждый из трех сопредседателей является «профессионалом высокой пробы, доказавшим свою состоятельность и делом заработавший авторитет в своей отрасли».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Ранее Шмелева сообщила, что за шесть дней собрана почти половина подписей, нужных для регистрации российского лидера кандидатом в президенты.

Владимир Путин. Биография.