Журналист ВГТРК Кондрашов уйдет в неоплачиваемый отпуск на время работы в штабе Путина

Москва, 10 января. Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов уйдет в неоплачиваемый отпуск на время работы пресс-секретарем в штабе кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом он рассказал в среду.

«Я ушел в отпуск на два месяца, без содержания», – приводит РИА Новости слова Кондрашова.

По окончанию этого срока он намерен вернуться к своим обязанностям. Кондрашов рассказал, что получив предложение от штаба Путина, он долго согласовывал это с руководством своей компании, так как у Кондрашова «очень много функциональных обязанностей на телеканале».

«Конечно, это требовало согласований и понимания, как дальше поступать, но руководство дало добро», – отметил журналист.

По его словам, совмещение было бы невозможно, так как работа штаба требует от него полной занятости. Кроме того, работа одновременно в сфере СМИ и в штабе была бы недопустима, отметил Кондрашов.

Напомним, что в начале декабря 2017 года российский лидер Владимир Путин принял решение участвовать в выборах президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Владимир Путин. Биография.