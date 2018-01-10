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Общество
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Украина
Молчат и терпят: Азаров раскрыл отношение украинцев к реформам в стране
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    Молчат и терпят: Азаров раскрыл отношение украинцев к реформам в стране

    23:18  10 Января 2018  /обновлено: 23:18  10 Января 2018
    540

    Молчат и терпят: Азаров раскрыл отношение украинцев к реформам в стране

    Москва, 10 января. Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя данные проведенного в стране соцопроса об отношении граждан к реформам, отметил, что украинцы молчат и терпят издевательства над собой со стороны киевских властей. 

    Данные соцопроса опубликовал Центр Разумкова, который напрямую финансируется из госбюджета. Результаты опроса показали, что от 74 до 86% украинцев относятся к реформам отрицательно или безразлично, или же затрудняются с ответом. И это несмотря на активную работу в стране пропагандистских СМИ, отметил Азаров.

    Также экс-премьер напомнил, что ранее проводившиеся опросы показали, что более 80% населения страны не доверяют нынешнему руководству страны. Тем не менее оно по-прежнему находится у власти. 

    «Население молчит и терпеливо сносит все издевательства над собой, и это всех устраивает», — констатировал Азаров. 

    Вместе с тем, экс-премьер выразил уверенность в том, что «долго такое положение продолжаться не сможет, и скоро грядут перемены». 

    Автор: Владимир Багров
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    #украина #азаров #реформы
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