Молчат и терпят: Азаров раскрыл отношение украинцев к реформам в стране

Москва, 10 января. Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя данные проведенного в стране соцопроса об отношении граждан к реформам, отметил, что украинцы молчат и терпят издевательства над собой со стороны киевских властей.

Данные соцопроса опубликовал Центр Разумкова, который напрямую финансируется из госбюджета. Результаты опроса показали, что от 74 до 86% украинцев относятся к реформам отрицательно или безразлично, или же затрудняются с ответом. И это несмотря на активную работу в стране пропагандистских СМИ, отметил Азаров.

Также экс-премьер напомнил, что ранее проводившиеся опросы показали, что более 80% населения страны не доверяют нынешнему руководству страны. Тем не менее оно по-прежнему находится у власти.

«Население молчит и терпеливо сносит все издевательства над собой, и это всех устраивает», — констатировал Азаров.

Вместе с тем, экс-премьер выразил уверенность в том, что «долго такое положение продолжаться не сможет, и скоро грядут перемены».