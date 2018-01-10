Обвиненного в домогательствах Вайнштейна ударили по лицу в ресторане

Вашингтон, 10 января. В интернете появилось видео, на котором посетитель ресторана в Аризоне дважды бьет продюсера Харви Вайнштейна по щеке.

Инцидент произошел в одном из заведений города Скотсдейл штата Аризона, где обедал бывший продюсер. Как сообщает «Телеканал 360», нетрезвый посетитель по имени Стив подошел к продюсеру с просьбой сделать совместный снимок, а после отказа выразил свое возмущение пощечиной.

Видеозапись инцидента опубликовал портал TMZ. На записи видно, как мужчина несколько раз ударил Вайнштейна ладонью по щекам. Продюсер не стал скандалить и покинул ресторан.

Напомним, несколько десятков женщин ранее выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес продюсера и совладельца компании Weinstein Co. Среди предполагаемых жертв его сексуальных домогательств оказались такие известные голливудские актрисы как Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и Анджелина Джоли. Как сообщала «Газета.ру», Вайнштейн оставил свою работу в студии и покинул Гильдию режиссеров США.