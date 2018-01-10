Ассанж получил паспорт гражданина Эквадора
Москва, 10 января. Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил паспорт гражданина Эквадора.
Как сообщает телеканал RT со ссылкой на источники, Ассанж стал обладателем документа в середине декабря 2017 года, однако огласке этот факт придали только сейчас.
В среду, 10 января, Ассанж опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию, на которой он запечатлен в футболке сборной Эквадора по футболу.
January 10, 2018
Накануне сообщалось, что власти Эквадора ищут способ вывести Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне.
Основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он обратился к властям страны с просьбой о политическом убежище, опасаясь экстрадиции в Швецию, где ему предъявили обвинение в изнасиловании.