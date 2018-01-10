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Сирия: свыше 260 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки – МО РФ
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    Сирия: свыше 260 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки – МО РФ

    22:55  10 Января 2018  /обновлено: 22:55  10 Января 2018
    667

    Сирия: свыше 260 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки – МО РФ

    Дамаск, 10 января. Более 260 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

    «Продолжается возвращение в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки к местам прежнего проживания вернулись 266 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор – 221, в провинции Алеппо – 23, в провинции Хомс – 22 человека», – сообщает российское ведомство.

    Кроме того, Минобороны России сообщило об отдельных случаях нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Идлиб, Алеппо и Дамаск.

    Благодаря работе специалистов Центра по примирению, было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Абудия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

    Сотрудниками Центра вместе с представителями Сирийского арабского Красного Полумесяца были посещены больные в госпиталях Дамаска, эвакуированные из зоны деэскалации в Восточной Гуте.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #идлиб #центр по примирению враждующих сторон
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