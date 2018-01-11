Многие члены группы по выдвижению Путина начали работу в его избирательном штабе

Москва, 11 января. Некоторые члены инициативной группы по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина получили предложение работать в его избирательном штабе, сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

По словам Шмелевой, многие из членов инициативной группы стали доверенными лицами главы государства. При этом они продолжают работу в региональных штабах. Многим из них сделали предложение войти в избирательный штаб Путина.

Так, к примеру, рассказала РИА Новости Шмелева, Наталья Орлова в штабе будет ответственной по финансовым вопросам.

Ранее в среду Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб в Москве. Сообщалось, что глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева стали сопредседателями избирательного штаба Путина на предстоящих выборах.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Ранее Путин заявил о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок в качестве самовыдвиженца.

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