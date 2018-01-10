Через семь лет в России могут исчезнуть профессии юриста, экономиста и полицейского

Москва, 10 января. Развитие нанотехнологий и робототехники вкупе с IT приведет к тому, что уже через семь лет в России могут исчезнуть профессии юриста, медсестры, полицейского, экономиста и бухглатера. К такому выводу пришли в рекрутинговой компании HeadHunter.

В ближайшие три года по-прежнему будут актуальны профессии информационных систем, бизнес-аналитика, HR-специалиста, разработчика мобильных приложений, а также стоматолога и электрика. Сейчас подобных профессий на рынке около трети.

До 2023 года сохранится высокий спрос на профессии урбаниста, менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, оператор дронов, инженер 3D-печати, инженер по возобновляемой энергии и биоинженера.

А наиболее востребованными профессиями будущего после 2025 года были названы архитектор виртуальной реальности, менеджер космического туризма, специалист по медицинской робототехнике, дизайнер виртуальной реальности, специалист по кибербезопасности и биоинформатик.

Отмечается, что самыми важными качествами для специалистов будущего станет умение программировать, моделировать, вести переговоры и решать многоуровневые задачи.