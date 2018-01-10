Физики впервые показали взаимодействие электронов в молекуле

Москва, 10 января. Физики из Германии, Испании, США и России разработали новый метод визуализации, при помощи которого можно фиксировать взаимодействие электронов в молекуле на квантовом уровне. Результаты исследования были опубликованы в Nature Communications.

Существует набор методик, которые позволяют визуализировать облака плотности от отдельных электронов в атомах и молекулах. Но до сих пор не было метода непосредственного определения корреляций нескольких электронов.

Новый метод представляет из себя комбинацию двух известных ранее способов. Авторы продемонстрировали его работоспособность, исследовав молекулу водорода. Они отмечают, что при помощи этого подхода также можно изучать как системы с большим количеством электронов, так и корреляции между волновыми функциями разных молекул.

Отмечается, что исследование будет иметь важные последствия для понимания базовых свойств материи.