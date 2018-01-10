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Физики впервые показали взаимодействие электронов в молекуле
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    Физики впервые показали взаимодействие электронов в молекуле

    22:26  10 Января 2018  /обновлено: 22:26  10 Января 2018
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    Физики впервые показали взаимодействие электронов в молекуле

    Москва, 10 января. Физики из Германии, Испании, США и России разработали новый метод визуализации, при помощи которого можно фиксировать взаимодействие электронов в молекуле на квантовом уровне. Результаты исследования были опубликованы в Nature Communications.

    Существует набор методик, которые позволяют визуализировать облака плотности от отдельных электронов в атомах и молекулах. Но до сих пор не было метода непосредственного определения корреляций нескольких электронов. 

    Физики впервые показали взаимодействие электронов в молекуле

    Новый метод представляет из себя комбинацию двух известных ранее способов. Авторы продемонстрировали его работоспособность, исследовав молекулу водорода. Они отмечают, что при помощи этого подхода также можно изучать как системы с большим количеством электронов, так и корреляции между волновыми функциями разных молекул.

    Отмечается, что исследование будет иметь важные последствия для понимания базовых свойств материи.

    Автор: Олеся Волкова
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    #наука #исследования #физика
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