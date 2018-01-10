Трамп заявил, что США готовы к переговорам с КНДР

Москва, 10 января. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в ходе которых заявил, что Вашингтон готов начать переговоры с КНДР «в подходящее время и при соответствующих обстоятельствах». Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

В ходе переговоров Трамп отметил важность диалога между Южной Кореей и КНДР, а также выразил мнение, что контакты между Сеулом и Пхеньяном могут стать основой для переговоров между США и Северной Кореей.

«Два лидера согласились в будущем проводить тесные консультации по направлениям переговоров между Южной Кореей и КНДР», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, глава Белого дома пообещал президенту Южной Кореи, что США не будут предпринимать никаких военных действий, пока продолжается диалог между Южной Кореей и КНДР.