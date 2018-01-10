Сирия: САА вернула контроль над авиабазой «Абу-Духур» в провинции Идлиб

Дамаск, 10 января. Сирийская армия восстановила контроль над авиабазой «Абу Духур» в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник на месте событий.

«Сирийская армия установила контроль над аэродромом Абу-Духур в провинции Идлиб», – приводит РИА Новости слова собственного источника.

Освобождение авиабазы передовым частями сирийских войск произошло после того, как силы САА заняли фортификационные сооружения с восточной стороны объекта.

Сирийским военным противостояли боевики из террористического объединения «Тахрир Аш-Шам».

Кроме того, сирийские части под прикрытием ВКС РФ провели успешное наступление к югу от аэродрома, освободив от террористов 12 населенных пунктов.