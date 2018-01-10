Украина запустит солнечную электростанцию в Чернобыле

Киев, 10 января. Украинская сторона планирует запустить свою первую солнечную электростанцию в Чернобыле. Об этом сообщил журналистам глава украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин.

Объект будет расположен на территории Чернобыльской атомной электростанции. Мощность данной установки, на которую компания потратила около одного миллиона евро, составит один мегаватт.

«Эта солнечная электростанция сможет удовлетворить потребности поселка средних размеров или около двух тысяч квартир», — цитирует слова Варягина издание AFP.

Ukraine set to launch its first solar plant at Chernobyl #SolarChernobyl pic.twitter.com/osS3twULPH — AFP news agency (@AFP) January 10, 2018

Напомним, в конце декабря 2017 года стало известно о том, что представители правоохранительных органов Украины задержали двух научных сотрудников, которые планировали вывезти из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС радиоактивные материалы. Возбуждено уголовное дело.