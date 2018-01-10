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Украина
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Общество
Соловьев объяснил, почему «Россия 1» обошла Первый канал по рейтингам
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    Соловьев объяснил, почему «Россия 1» обошла Первый канал по рейтингам

    21:53  10 Января 2018  /обновлено: 21:53  10 Января 2018
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    Соловьев объяснил, почему «Россия 1» обошла Первый канал по рейтингам

    Москва, 10 января. По итогам 2017 года «Россия 1» вновь обошла Первый канал по охвату аудитории. Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему «Россия 1» оказалась впереди.

    «Мне кажется, что это связано с тем, что у нас очень взвешенная, четкая, грамотная и просчитанная линейка. Мы четко понимаем, кто наш зритель, кто в какой момент находится у телевизора и какой продукт наиболее точно соответствует его интересам», – приводит слова Соловьева «Газета.ru».

    Компания Mediascope привела данные о среднегодовой доле аудитории «России 1», которая составила 13,2% среди зрителей старше четырех лет в городах с население больше 100 тысяч человек. Второе место занял Первый канал, получив 12,1% аудитории.

    По словам Соловьева, «Россия 1» сумела создать большое количество удачных политических ток-шоу, а также получить хороших ведущих с других каналов – например, «большим приобретением» 2017 года стал бывший ведущий Первого канала Андрей Малахов.

    В то же время в эфире программы «Время» в конце прошлого года сообщалось, что 90% самых популярных программ у российского зрителя вышли на Первом канале.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #первый канал #соловьев #рейтинг #шоу #малахов #россия 1
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