Москва, 10 января. Фрегат британских ВМС HMS Westminster был направлен в пролив Ла-Манш для «перехвата» группы российских кораблей. Об этом сообщает немецкий информационно-политический журнал Focus.

По данным издания, 8 января военный корабль ВМФ Великобритании попытался «перехватить» два фрегата и два вспомогательных судна ВМФ РФ в Северном море. Focus подчеркивает, что Россия использует Ла-Манш в соответствии с международными нормами, однако в Лондоне считают, что любые действия ВМФ РФ вблизи британских территориальных вод угрожают национальным интересам Великобритании.

Немецкие читатели Focus раскритиковали действия британского военного командования. По мнению немцев, «перехваты» российских военных кораблей ставят под сомнение целесообразность пребывания Германии в НАТО.

«Когда российские корабли перемещаются в международных водах, НАТО обеспокоена, и министр обороны Великобритании говорит об агрессии и защите национальных интересов. Настало время для нас выйти из НАТО, иначе эти параноики втянут нас в войну с Россией», — пишет Bernd Christoph в комментариях к публикации Focus.

«Русские используют морской путь, который им разрешено использовать, чтобы куда-то добраться, а англичане воспринимают это как агрессию? Возможно, вам следует вести себя сдержанно. Путин, конечно, не хочет нападать на Великобританию. У этих перемещений другая цель. Или вы лихорадочно ищете повод для войны, потому что Путин не делает провокаций?», – задается вопросом Zahra Winters.