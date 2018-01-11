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Сирия новости 11 января 07.00: «Нусра» теряет позиции в Хаме в боях с ИГ, смертники контратакуют город Абу-Духур
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    Сирия новости 11 января 07.00: «Нусра» теряет позиции в Хаме в боях с ИГ, смертники контратакуют город Абу-Духур

    7:00  11 Января 2018
    4847

    «Джебхат ан-Нусра»

    Сирия, 11 января. Главари «Джебхат ан-Нусры»***1 выставили отряды смертников на удержание города Абу-Духур в Идлибе. Боевики «Тахрир аш-Шам» потеряли ряд поселений к северо-востоку от Хамы в боях с ИГ1. На окраине Харасты продолжаются столкновения между САА и исламистами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: ликвидировали высокопоставленного главаря «Джебхат ан-Нусры» у южной границы провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают тяжелые бои с исламистскими группировками на южной окраине Харасты; готовятся штурмовать город Ан-Нашабия в Восточной Гуте.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): усиливает оборону на юге от Алеппо; выставила террористов-смертников на защиту города Абу-Духур; перебросила новую военную технику из-под Хан Шейхуна на восток провинции Идлиб.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 отбило несколько населенных пунктов у боевиков «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

    Международная коалиция: направила «спящую ячейку» ИГ на запад провинции Дейр-эз-Зор после подготовки на базе США к югу от Хасаки.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В районе поселения Хараста, расположенного на северо-востоке от Дамаска, продолжаются столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками исламистских формирований. Наиболее тяжелые бои отмечаются недалеко от местной больницы на южной окраине поселения, передает новостной портал Ghouta Media Center. Отмечается также, что боевики в настоящий момент стягивают силы, базировавшиеся внутри анклава вооруженной оппозиции в Восточной Гуте, к Харасте, соседнему поселку Ирбин, а также к городу Ан-Нашабия дальше на восток от столицы. В этом районе отряды «Джейш Аль-Ислам»***** готовятся отбить планируемое наступление войск САР, цель которого отрезать Ан-Нашабию от остальной части анклава боевиков.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Главари террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг группировки «Джебхат ан-Нусра», сконцентрировали усилия на укреплении линии обороны на юго-востоке провинции Алеппо, где со стороны города Ханассер наступают сирийские войска, поддерживаемые ВКС РФ. Как передает на своей странице в Twitter (@NatDefFor) военный источник, к прифронтовому населенному пункту Бурдж Сбене, находящемуся под контролем исламистов, были переброшены новые противотанковые ракетные комплексы.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    По информации портала DeirEzzor24, на территориях к западу от Евфрата, контролируемых законным правительством Сирии, были замечены члены одной из подпольных групп «Исламского государства», прошедшей подготовку на базе вооруженных сил США под руководством американских ССО в городе Аш-Шаддади в соседней провинции Хасака. Напомним, начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов ранее заявлял о том, что силы спецопераций Соединенных Штатов готовят новую террористическую группировку на своих военных объектах в Хасаке и у южной границы САР близ Ат-Танфа в целях продолжения противостояния Башару Асаду. При этом значительную часть нового формирования составят бывшие боевики ИГ.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Террористы «Джебхат ан-Нусры» и их союзники продолжают упорно сопротивляться в южных окрестностях города Абу-Духур на востоке провинции Идлиб. Подразделения САА благодаря поддержке боевой авиации РФ накануне отбили стратегически значимую авиабазу на окраине этого населенного пункта, однако боевики активизировали атаки смертников на «джихад-мобилях», рассчитывая любой целой удержать ключевой населенный пункт, сообщает оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq. Также исламисты используют тяжелое вооружение, минируют местность в предместьях Абу-Духура. Отмечается, что для осуществления перемещений ими используется разветвленная сеть подземных туннелей, пролегающая под этим районом. Кроме того, из-под Хан Шейхуна и Аш-Шакусии к городу была переброшена новая партия техники радикалов.

    Между тем в предместьях населенного пункта Сукайк на юге Идлиба у самой границы с провинцией Хама в результате одного из ударов российских ВКС по объектам «Джебхат Фатх аш-Шам» был ликвидирован один из высокопоставленных членов террористической организации. Об этом сообщил сирийский портал Muraselon.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На северо-востоке от Хамы продолжаются ожесточенные столкновения между отрядами «Исламского государства» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Наиболее интенсивные бои отмечаются недалеко от поселений Расм Ат-Тина, Тпехан и Абу-Кафх. В результате последних часов противостояния часть данных населенных пунктов перешла под контроль боевиков ИГИЛ, передает в сети Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Кроме того, радикалы ИГ с целью развития успеха в боях на этом направлении проводят разведку в близлежащих от линии фронта деревнях Мусайтиба и Муаккар Аль-Кибли.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #саа #дейр-эз-зор #идлиб #хасака #джебхат ан-нусра #восточная гута #тахрир аш-шам #абу-духур
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