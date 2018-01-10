Сирия: жители Дамаска требуют от боевиков уйти и прекратить тиранию

Бейрут, 10 января. Жители поселений восточного пригорода Дамаска потребовали от боевиков прекратить тиранию и уйти из пригорода сирийской столицы. Они провели массовые акции протеста с призывом к сирийской армии восстановить контроль над утраченными территориями и «оставить мирное население в покое».

«Боевики в этих районах (в восточном пригороде) арестовали и похитили участников акций протеста, — рассказал журналистам глава Совета по правам человека (СПЧ) САР Ахмад Хазем. — Многие активисты были силой захвачены в своих домах во время ночных рейдов боевиков».

Как отметил Хазем, тысячи сирийцев «высказали свое требование, связанное с уходом радикальных вооруженных группировок, соблюдении перемирия согласно договоренностям и возвращении сирийской армии», передает РИА Новости.

Напомним, что восточный Дамаск входит в одну из действующих на территории Сирии зон деэскалации, однако террористы регулярно нарушают режим прекращения огня, обстреливая сирийскую столицу. Накануне сообщалось, что число жертв обстрела исторического центра Дамаска выросло с двух до пяти человек, свыше 30 человек получили ранения.