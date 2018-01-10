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Румянцев: Должность сопредседателя штаба Путина – высокая честь для меня
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    Румянцев: Должность сопредседателя штаба Путина – высокая честь для меня

    21:45  10 Января 2018  /обновлено: 21:45  10 Января 2018
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    Румянцев: Должность сопредседателя штаба Путина – высокая честь для меня

    Москва, 10 января. Глава центра имени Рогачева Александр Румянцев заявил, что занять должность сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина является для него высокой честью.

    В эту среду президент России Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб, расположенный в столичном Гостином дворе. Кроме Румянцева сопредседателями штаба стали гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и глава центра «Сириус» Елена Шмелева.

    «Я узнал до Нового года (о возможном назначении, прим ФАН). Когда началось формирование списка доверенных лиц, в первую очередь представил свои документы как доверенное лицо. А потом из числа доверенных лиц было сделано предложение, мне было сделано предложение, я согласился, это высокая часть для меня - возглавить этот штаб», – приводит слова Румянцева РИА Новости.

    Румянцев добавил, что его задачей в штабе является работа с доверенными лицами российского президента.

    Напомним, что в начале декабря 2017 года российский лидер Владимир Путин принял решение участвовать в выборах президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #штаб #румянцев #выборы-2018 #сопредседатель
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