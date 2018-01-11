Сирия, 11 января. «Нусра»*** потеряла авиабазу «Абу Духур» в провинции Идлиб. Гражданские лица погибли в результате ударов боевиков по городу Дамаск. Появились новые доказательства связи между ИГИЛ1 и США, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: способствовали продвижению САА в Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: попали под обстрел неизвестных боевиков близ сирийско-ливанской границы; освободили 16 населенных пунктов и авиабазу «Абу Духур» в юго-восточной части Идлиба; заняли три города северо-восточнее Хамы; взяли под контроль несколько зданий на окраине города Хараста в Восточной Гуте Дамаска

«Исламское государство»1: убило 16 курдских солдат у города Гаранидж на юго-востоке Дейр-эз-Зора; потеряло муфтия в иракской провинции Киркук; организовало теракт в провинции Дияла в Ираке; лишилось штаб-квартиры под ударами ВВС Ирака на севере Диялы.

Сирийская свободная армия** (ССА): начала операцию против «спящих ячеек» ИГ1 в провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: предпринимала попытки атак позиций САА в районе Харасты на северо-востоке Дамаска; открыла огонь по мирным кварталам Дамаска, погибли местные жители; покинула ряд холмов и населенных пунктов на юге Алеппо; перебросила часть отрядов в район авиабазы «Абу Духур» в Идлибе; заявляла о потерях САА в провинции Идлиб.

Курды: понесли потери во время нападения ИГИЛовцев в провинции Дейр-эз-Зор; взяли в плен террориста-смертника ИГ вблизи деревни Аль-Кусра в восточной части Алеппо; освободили около 400 террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Вблизи населенного пункта Хараста в минувшие сутки продолжились вооруженные столкновения между антиправительственными организациями «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам», действующими совместно, и армией Башара Асада. После очередной попытки исламистов прорвать оборону сил САР у военной базы, правительственные подразделения ударили по укрепрайонам «Джебхат Ан-Нусры»1, в результате чего несколько строений перешли под контроль САА. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (hosienmortadapressnew).

Исламисты, базирующиеся на территории Восточной Гуты, не прекратили обстреливать жилые дома в городе Дамаск. Как передавал новостной портал Damascus Now, под огнем радикалов погибли как минимум четыре мирных жителя, получили ранения еще 16 человек. После полудня сирийские войска нанесли ответные удары по огневым позициям боевиков на окраине городов Ирбин и Хараста.

Недалеко от границы с Ливаном внезапной атаке неизвестных подвергся отряд проасадовских сил «Хезболлы». Сперва Twitter-канал (NEFGTustB1Q1QWS) сообщал, что на колонну проправительственных бойцов напали исламисты какой-либо из террористических группировок, однако позже некоторые источники утверждали, что атака была проведена израильскими ВВС.

Провинция Алеппо

Возобновились бои между радикалами «Джебхат Ан-Нусры» и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) на юге региона. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, под шквальным артиллерийским огнем Сирийской арабской армии (САА) исламисты были вынуждены отступить в сторону стратегического аэропорта «Абу Духур», расположенного в соседней провинции Идлиб. Таким образом, под контроль правительственных сил перешли несколько холмов, среди которых, — Телль Абу Рувайль, Телль Аль-Мукбира и Джабаль Аль-Хосс. Во второй половине дня САА также удалось занять населенные пункты Хаварин, Рамла, Музейала, Навара, Расм Аш-Шейх и Таль Аль-Сабха, обеспечив буферную зону вокруг так называемой «дороги жизни». Об этом сообщало информагентство Daraa Now.

Курдские источники передавали, что у КПП Сирийской демократической армии**** (SDF) в районе деревни Аль-Кусра был задержан террорист-смертник «Исламского государства». Бойцам Военного совета Манбиджа, сформированного из числа местных жителей, удалось остановить подрывника, прежде чем он сумел активировать на себе взрывное устройство.

Тем временем в северной части Алеппо о начале военной операции по уничтожению подпольных групп «Исламского государства» объявили представители протурецкой Сирийской свободной армии (ССА). Боевики обеспокоены практически ежедневными взрывами на подконтрольных им территориях, о чем сообщал Twitter-канал (DaeshAjel).

На западных окраинах административного центра провинции детонировало СВУ, которое, как утверждали местные активисты, было установлено террористами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. К счастью, по данным телеканала Halab Today TV, обошлось без жертв.

Провинция Дейр эз-Зор

В течение суток продолжилось противостояние между боевиками «Исламского государства» и курдскими войсками, выступающими при поддержке западной коалиции США, в населенном пункте Гаранидж. Военные источники в Twitter (6gglxruy1ms8l) и (O27HK) передавали, что террористы нанесли удар по одному из командных пунктов Демократических сил Сирии (SDF), в результате чего не менее 16 курдов были убиты. Днем ранее еще четверо бойцов SDF были захвачены в плен ИГИЛовцами. Напомним, город между собой делят силы «демократической армии» и радикалы террористической группировки.

Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) заявил, что курды выпустили из-под стражи порядка 400 ИГИЛовцев. Более того, 120 из них вступили в ряды SDF и YPG. Более подробная информация пока не была опубликована.

Провинция Идлиб

На протяжении всего дня правительственные силы вместе с проасадовскими ополченческими отрядами развивали наступление в направлении стратегического аэродрома «Абу Духур». Благодаря поддержке российских военных самолетов войска САР продолжили стремительно продвигаться на северо-восток. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News и Twitter-канала (watanisy), в ходе противостояния под контроль вооруженных сил Сирии перешли населенные пункты Аль-Джабриа, Джубб Абъяд, Азизия, Расм Аль-Айн, Расм Нияс, Расм Аль-Джахаш, Увайджаш, Умм Тамах, Бувайдир, Рифия, Баяш Сагира, Баяш Кабира, Кавлят Бувайдир, Бийа Сагира, Аль-Адилия и Расм Аль-Хашуф. «Элитные» отряды антиправительственных группировок не смогли противостоять объединенным силам САА и ВКС РФ. Не менее девяти радикалов были нейтрализованы в результате боестолкновений.

В то же время оппозиционные источники заявляли о том, что войска САР понесли потери в военной технике. Однако официально данные сведения не были подтверждены. К концу дня стало известно, что база «Абу Ад-Духур» освобождена, о чем сообщил военный источник РИА Новости.

Провинция Хама

Северо-восточнее города Хама в течение суток не утихали ожесточенные бои между террористами возглавляемой «Ан-Нусрой» коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», выступающей при поддержке «Исламского движения Восточного Туркестана», с одной стороны и сирийской армией — с другой. В первой половине дня боевики потеряли контроль над населенным пунктом Умм Сахари, затем силы САА также освободили деревню Умм Сухейридж. Таким образом, за 24 часа «Джебхат Фатх Аш-Шам» утратила два крупнейших бастиона — Рахаджан и Умм Мияль. О потерях сторон все еще не сообщалось.

Ирак

На территории провинций Киркук и Дияла продолжилась антитеррористическая кампания иракских вооруженных сил и отрядов «Хашд Аш-Шааби». В первой половине дня правительственные части взяли под арест муфтия «Исламского государства» Абдула Кадира Аль-Ази, который причастен к казням многих мирных жителей. Об этом сообщало новостное агентство Arabic RT. Вместе с ним были задержаны три его пособника.

После нового взрыва в восточной части Диялы армия Ирака активизировала поиски «спящих группировок» ИГИЛ. Как передавало агентство новостей Iraqi News, иракская авиация провела серию боевых вылетов в поддержку правительственных сил, в результате чего был уничтожен один из пунктов управления ИГ. Информации о потерях со стороны ИГИЛовцев в живой силе так и не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.