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Украина
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Выборы 2018
Выборы-2018: иностранные туристы хотели оставить подписи в поддержку Путина
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    Выборы-2018: иностранные туристы хотели оставить подписи в поддержку Путина

    21:31  10 Января 2018  /обновлено: 21:32  10 Января 2018
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    Выборы-2018: иностранные туристы хотели оставить подписи в поддержку Путина

    Москва, 10 января. Волонтеры предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина рассказали главе государства об иностранцах, которые хотели поставить свои подписи в поддержку его кандидатуры.

    Минувшим вечером Владимир Путин посетил свой избирательный штаб, где провел первое заседание с сопредседателями, а также познакомился с волонтерами.

    Во время встречи один из волонтеров рассказал главе государства, что в ходе сбора подписей на Арбате «даже иностранные граждане хотели поставить свою подпись» в поддержку кандидатуры Путина.

    «Но мы им сказали: «К сожалению, никак». Но они очень поддерживают вас», — рассказал волонтер.

    В свою очередь глава государства выразил признательность и благодарность гражданам, которые ставят подпись в его поддержку. После общения с волонтерами Владимир Путин оставил запись на доске пожеланий. В самом центре доски глава государства написал «Спасибо за доверие и совместную работу».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #президент #штаб #выборы-2018
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