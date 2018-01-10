Выборы-2018: иностранные туристы хотели оставить подписи в поддержку Путина

Москва, 10 января. Волонтеры предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина рассказали главе государства об иностранцах, которые хотели поставить свои подписи в поддержку его кандидатуры.

Минувшим вечером Владимир Путин посетил свой избирательный штаб, где провел первое заседание с сопредседателями, а также познакомился с волонтерами.

Во время встречи один из волонтеров рассказал главе государства, что в ходе сбора подписей на Арбате «даже иностранные граждане хотели поставить свою подпись» в поддержку кандидатуры Путина.

«Но мы им сказали: «К сожалению, никак». Но они очень поддерживают вас», — рассказал волонтер.

В свою очередь глава государства выразил признательность и благодарность гражданам, которые ставят подпись в его поддержку. После общения с волонтерами Владимир Путин оставил запись на доске пожеланий. В самом центре доски глава государства написал «Спасибо за доверие и совместную работу».