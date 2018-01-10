Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии — Минобороны России

Москва, 10 января. Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Америки Джозефом Данфордом. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В рамках диалога стороны обсудили ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики.

«10 января 2018 года состоялся телефонный разговор… Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — указано в официальном заявлении российского оборонного ведомства.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что Конгресс национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи в январе 2017 года, может создать все необходимые условия для успешного завершения мирных переговоров в Женеве.