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Украина
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Общество
Лещенко, Винокур, Пригожин и Валерия станут доверенными лицами Путина на выборах
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    Лещенко, Винокур, Пригожин и Валерия станут доверенными лицами Путина на выборах

    21:32  10 Января 2018  /обновлено: 21:32  10 Января 2018
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    Лещенко, Винокур, Пригожин и Валерия станут доверенными лицами Путина на выборах

    Москва, 10 января. Доверенными лицами Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году станут продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, юморист Владимир Винокур, эстрадный певец Лев Лещенко.

    «Пока нет четкого понимания программы, но, я думаю, мы будем все собираться и наметим действия, связанные с поддержкой президента», — отметил Лещенко. 

    Певец также считает, что Владимир Путин выиграет выборы и без поддержки. Лещенко добавил, что поддержит программу с ее появлением.

    Лещенко, Винокур, Пригожин и Валерия станут доверенными лицами Путина на выборах

    Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что он и его супруга не видят других достойных кандидатов, кроме Владимира Путина.

    «Я уверен, что следующий срок даст возможность президенту реализовать все задуманное», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева сообщила, что за шесть дней собрана почти половина подписей, нужных для регистрации российского лидера кандидатом в президенты.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #выборы-2018
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