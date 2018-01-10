Лещенко, Винокур, Пригожин и Валерия станут доверенными лицами Путина на выборах
Москва, 10 января. Доверенными лицами Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году станут продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, юморист Владимир Винокур, эстрадный певец Лев Лещенко.
«Пока нет четкого понимания программы, но, я думаю, мы будем все собираться и наметим действия, связанные с поддержкой президента», — отметил Лещенко.
Певец также считает, что Владимир Путин выиграет выборы и без поддержки. Лещенко добавил, что поддержит программу с ее появлением.
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что он и его супруга не видят других достойных кандидатов, кроме Владимира Путина.
«Я уверен, что следующий срок даст возможность президенту реализовать все задуманное», — подчеркнул он, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева сообщила, что за шесть дней собрана почти половина подписей, нужных для регистрации российского лидера кандидатом в президенты.