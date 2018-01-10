Польша назвала основную версию крушения президентского Ту-154 под Смоленском

Варшава, 10 января. Польская комиссия по расследованию катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском приняла в качестве основной версию о взрывах на борту самолета. Соответствующее сообщение было опубликовано комиссией.

10 января в ходе пленарного заседания комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, члены комиссии еще раз заслушали доклад международного эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора. По мнению Тейлора, левое крыло самолета «было разрушено взрывом изнутри», более того – по его словам, «существовало несколько источников взрыва». Эксперт настаивает, что дерево, оказавшееся на пути самолета, не оказало влияния на первичное разрушение крыла.

«Эти выводы были приняты членами комиссии и представляют собой одну из ключевых выводов технического отчета», — гласит сообщение.

Напомним, что самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Все 96 человек, находившихся на борту, погибли.