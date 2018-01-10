18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Европейских денег на Украине больше не будет, Киеву может грозить дефолт – аналитик
Весь мир
Польша назвала основную версию крушения президентского Ту-154 под Смоленском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Польша назвала основную версию крушения президентского Ту-154 под Смоленском

    21:18  10 Января 2018  /обновлено: 21:18  10 Января 2018
    5610

    Польша назвала основную версию крушения президентского Ту-154 под Смоленском

    Варшава, 10 января. Польская комиссия по расследованию катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском приняла в качестве основной версию о взрывах на борту самолета. Соответствующее сообщение было опубликовано комиссией.

    10 января в ходе пленарного заседания комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, члены комиссии еще раз заслушали доклад международного эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора. По мнению Тейлора, левое крыло самолета «было разрушено взрывом изнутри», более того – по его словам, «существовало несколько источников взрыва». Эксперт настаивает, что дерево, оказавшееся на пути самолета, не оказало влияния на первичное разрушение крыла.

    «Эти выводы были приняты членами комиссии и представляют собой одну из ключевых выводов технического отчета», — гласит сообщение.

    Напомним, что самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Все 96 человек, находившихся на борту, погибли.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #смоленск #авиакатастрофа #качиньский #ту-154
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 9265
      Читать
      17:12
      Сегодня

      Выборы-2018: Путин назвал имена сопредседателей своего избирательного штаба
      16:22
      Сегодня

      Хакеры узнали цели Макларена в кампании против России
      15:44
      Сегодня

      Путин рассказал о строительстве нового моста через Волгу
      15:37
      Сегодня

      Путин: В России сохранится бесплатное высшее образование
      13:03
      Сегодня

      Володин нашел «похитителя» карточек для голосования ЛДПР

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 9265

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6127

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6298

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11488

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11263
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14   10 Января 2018
      9265
      Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

      Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

      15:41   10 Января 2018
      513
      Путин прибыл в Тверскую область с официальным визитом

      Путин прибыл в Тверскую область с официальным визитом

      15:24   10 Января 2018
      405
      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      14:46   10 Января 2018
      4482