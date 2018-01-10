«От Сяна до Дона»: на Украине предложили забрать у России Кубань и Воронеж

Киев, 10 января. Современная Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики, поэтом она должна отобрать у Российской Федерации ряд территорий. Об этом заявил украинский политолог Олег Соскин.

Он считает, что в первой половине 20-го века Украина была захвачена «коммунистическим большевистским режимом».

«В нашем гимне поется, что границы соборной Украины пролегают от Сяна до Дона. С Сяном все более-менее понятно. Нужно заключить военно-политический и экономический союз с Польшей. А до Дона нужно дойти... Брянщину забрать, Кубань забрать, Воронеж — это все наши исторические, генетические земли Руси-Украины», — заявил Соскин в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство обороны Российской Федерации планирует развернуть на территории Крымского полуострова дополнительный дивизион ЗРК С-400.